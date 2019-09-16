Ситуація на Донбасі: 1 військовий поранений, 14 обстрілів з боку бойовиків

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що від початку поточної доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 14 разів відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України, в результаті чого один український військовослужбовець зазнав поранення.

«Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 міліметрів. Також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

На сайтах угруповань «ДНР» та «ЛНР» інформації про обстріли упродовж дня не надають.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.