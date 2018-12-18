У штабі ООС розповіли про хід бойових дій на Донбасі минулої доби

Упродовж минулої доби, 17 грудня, бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не зафіксовано. Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Кримське на Луганському напрямку, в районі населеного пункту Луганське на Світлодарському напрямку, поблизу населених пунктів Мар'їнка, Тарамчук, Славне – на Донецькому напрямку, а також в районі селища Гнутове на Маріупольському напрямку», – ідеться у повідомленні.

У штабі зазначили, що жоден український військовий минулої доби не постраждав.

«За даними розвідки, 17 грудня одного окупанта було знищено та чотирьох поранено. Протягом поточної доби ворог відкривав вогонь по позиціях українських військових в районі селища Славне на Донецькому напрямку, а також в районі населеного пункту Чермалик на Маріупольському напрямку», – розповіли українські військові.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявляють про три порушення режиму тиші українськими військовими, у аналогічному формуванні «ДНР» зведення про хід бойових дій 17 грудня не публікували.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.