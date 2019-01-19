У штабі ООС розповіли про ситуацію на Донбасі протягом доби

Протягом поточної доби, 19 січня, бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли позиції українських військових. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«В смузі дій оперативно-тактичного угрупування «Північ» по позиціях наших військ ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Станиця Луганська та з гранатометів, великокаліберних кулеметів по позиціях інших захисників поблизу хутора Вільний. В смузі дій оперативно-тактичного угрупування «Схід» противник з гранатометів обстріляв позиції українських військових поблизу селища Піски. Також з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстріляв наші позиції поблизу селища Широкине», – ідеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що жоден український військовий сьогодні не постраждав.

Збройні угруповання «ДНР» та «ЛНР», що контролюють частину території Донбасу, про хід бойових дій 19 січня не звітували.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.