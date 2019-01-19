Бойовики здійснили дев’ять обстрілів на Донбасі 18 січня – штаб

Підтримувані Росією бойовики 18 січня здійснили дев’ять обстрілів, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Військові зазначають, що внаслідок бойових дій жоден український солдат не постраждав.

Штаб, зокрема, інформує, що поблизу Красногорівки Донецької області бойовики відкривали вогонь з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в 19 порушеннях режиму припинення вогню. Інформація з ресурсів «ЛНР» наразі недоступна.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.