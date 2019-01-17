За добу на Донбасі поранений один український військовий – штаб

В зоні бойових дій за добу зафіксовано сім обстрілів з боку бойовиків незаконних збройних угруповань, внаслідок них один військових Збройних сил України дістав поранення, повідомляє прес-служба штабу Операції об’єднаних сил.

«В смузі дій оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог відкривав вогонь по позиціях наших військ з ПТРК, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі селища Південне. В смузі дій оперативно-тактичного угрупування «Схід» противник п’ять разів обстріляв позиції українських військових поблизу селища Піски з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні прес-служби.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 17 січня (карта)

Також в штабі ООС повідомляють про обстріл позицій поблизу населеного пункту Невельське.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» вдень 17 січня заявили про нібито обстріл ЗСУ окупованого села Крута Балка.

В аналогічному угрупованні «ЛНР» не повідомляли про обстріли з боку українських військових протягом дня 17 січня.

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Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.