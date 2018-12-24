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24 Грудень 2018, Київ 07:44
Новини | Події

У штабі ООС розповіли про хід бойових бій на Донбасі

Жоден український військовий минулої доби не постраждав

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Упродовж минулої доби, 23 грудня, бойовики не порушували режим припинення вогню, жоден український військовий не постраждав. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«За даними розвідки, 23 грудня внаслідок невмілого поводження зі зброєю в ході заходів бойової підготовки один окупант загинув, та двоє отримали поранення. Протягом поточної доби ворог відкрив вогонь по позиціях українських військових з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів в районі селища Піски на Донецькому напрямку. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає», – ідеться у повідомленні.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про чотири обстріли з боку українських військових.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з опівночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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