Бойовики на Донбасі 7 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Від початку доби, 28 квітня, сім разів порушив режим припинення вогню, зокрема застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями міномети. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що бойовики також застосували гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

«На свої збройні провокації противник отримав адекватну відповідь від українських воїнів. За допомогою штатного озброєння, підрозділи Об’єднаних сил вчасно припиняли злочинні дії окупаційних військ», – мовиться у повідомленні.

У штабі запевнили, що втрат серед українських військових не було.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.