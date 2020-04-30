На Донбасі 30 квітня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню – штаб

Від початку поточної доби, 30 квітня, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що бойовики застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння, а також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У штабі повідомили, що втрат у лавах ЗСУ внаслідок обстрілів не було.

«На усі зухвалі дії російських найманців українські військовослужбовці відповідали прицільним вогнем з наявних вогневих засобів по опорних пунктах противника. Зберігаючи контроль над обстановкою, наші воїни припинили ворожу активність. Втрати противника уточнюються», – мовиться у повідомленні.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» не звітують про перебіг бойових дій поточної доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.