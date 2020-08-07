Від початку доби бойовики тричі порушили режим тиші – Міноборони

Від початку поточної доби, 7 серпня, станом на 12:00 бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«З 01:40 збройною провокацією – чотирма чергами зі стрілецької зброї, ворог порушив режим тиші в районі Новолуганського. Після 02:05 один постріл з підствольного гранатомета (ГП-25) зафіксували наші мужні оборонці поблизу н.п. Шуми. Ворожа провокація знову велася з напрямку від Шахти 6-7 окупованої Горлівки. О 07:25 наші оборонці селища Травневе зафіксували порушення ворогом тиші одним пострілом з АГС. Провокаційний ворожий обстріл вівся з напрямку від окупованого смт Гольмівський», – мовиться у повідомленні.

Як заявили у міністерстві, обстріли не загрожували особовому складу ОС, тому українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Зазначається, що бойових втрат у ЗСУ немає.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок обстрілів.

Станом на вечір 4 серпня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 251 порушення нового перемир’я на Донбасі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.