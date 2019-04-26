Минулої доби бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Минулої доби 25 квітня бойовики на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – заявили у штабі.

Втрат серед українських військових немає.

«Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об’єднаних сил. За даними розвідки, 25 квітня двох окупантів було поранено», – мовиться у повідомленні.

За даними військових, від початку поточної доби обстрілів з боку противника не фіксували.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про п’ять обстрілів з боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.