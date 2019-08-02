Минулої доби бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Упродовж минулої доби, 1 серпня, бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню, тоді як українські військові продовжують виконувати умови перемир’я. Про це повідомили у штабі операції об’єднаних сил.

«Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Один військовий отримав поранення внаслідок обстрілів.

У штабі зазначили, що від початку поточної доби обстрілів позицій ОС не зафіксовано.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявляють про один обстріл з боку ЗСУ.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.