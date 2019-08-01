Минулої доби бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 31 липня, ЗСУ дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як бойовики 11 разів порушили заборону на використання зброї. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«З них 4 рази – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм. Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Військові запевнили, що втрат з української сторони не зафіксовано.

Від початку поточної доби бойовики двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил.

У збройних угрупованнях «ЛДНР» не повідомляють про перебіг бойових дій минулої доби.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.