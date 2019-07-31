Бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 30 липня, на Донбасі ЗСУ дотримувалися режиму припинення вогню, тоді як бойовики порушили на заборону використання зброї. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що поблизу Луганського бойовики обстріляли позиції ОС з гранатометів різних систем. Втрат з української сторони немає.

Від початку поточної доби бойовики ще раз застосували зброю: з підствольного гранатомету обстріляли позиції поблизу Пісків.

У збройних угрупованнях «ЛДНР» не повідомляють про перебіг бойових дій минулої доби.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.