Минулої доби поранено трьох українських військових – штаб

Упродовж минулої доби, 26 лютого, бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, п’ять разів застосувавши озброєння, застосоване Мінськими домовленостями.

Внаслідок обстрілів троє бійців Об’єднаних сил отримали поранення.

«Підрозділи, які зазнали вогневого впливу противника, відповідали на ворожий вогонь застосуванням усіх наявних чергових вогневих засобів, не заборонених Мінськими домовленостями. За даними розвідки, 26 лютого було поранено дев’ять окупантів. Крім того, знищено одну одиницю військової техніки противника», – мовиться у повідомленні.

За даними штабу, від початку поточної доби зафіксовані обстріли в районі населених пунктів Водяне та Гнутове. В результаті обстрілів один український військовий поранений.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про чотири обстріли з боку українських військових.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.