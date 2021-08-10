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У ДСНС повідомили про грози та надзвичайну пожежну небезпеку 11 серпня

У низці областей завтра очікуються грози

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про грози та пожежну небезпеку у середу, 11 серпня.

«За прогнозами УкрГідрометцентру, вдень 11 серпня у південно-східній частині грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», – мовиться у повідомленні.

Рятувальники також вказують, що у східних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві, за даними синоптиків, вночі 11 серпня +16…18 градусів, вдень +27…29, без опадів.

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