Суд у Швейцарії виніс вирок щодо чотирьох банкірів, які допомагали другові Путіна

Чотирьох банкірів, які допомагали близькому другу президента Росії Володимира Путіна перевести мільйони франків через рахунки в швейцарських банках, засудили за недбалість у фінансових операціях.

Їх визнали винними в допомозі Сергію Ролдугіну, віолончелісту, якого уряд Швейцарії назвав «гаманцем Путіна», і засудили до умовних термінів із випробувальним терміном у два роки і штрафів.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, вирок 30 березня оголосив Окружний суд Цюриха. Банкіри планують оскаржувати це рішення.

Трьох топменеджерів (включно з виконавчим директором Романом Абдуліним) і одного консультанта швейцарського відділення російського «Газпромбанку» засудили за неналежну перевірку клієнта і походження його статків. А саме – у 2014 році вони відкрили і вели два рахунки для Сергія Ролдугіна – російського віолончеліста і диригента, близького друга і кума Володимира Путіна.

Через ці рахунки упродовж двох років пройшло 50 мільйонів швейцарських франків. Це при тому, що офіційно Сергій Ролдугін – музикант, який не вів жодної підприємницької діяльності. Відтак, постало питання, кому насправді належать всі ці кошти. В обвинувальному висновку згадується ім’я президента Росії.

Окружний суд Цюриха сьогодні підтвердив: Ролдугін не міг бути бенефіціарним власником цих рахунків.

Ім’я Ролдугіна фігурувало ще в «Панамських документах» 2016 року, які викрили схеми приховування доходів головами держав і знаменитостями, зокрема, як власника рахунків двох офшорних компаній, зареєстрованих у Панамі та на Кіпрі. Саме після витоку Panama Papers Швейцарська служба фінансового нагляду (Finma) почала розслідування і дійшла висновку, що «Газпромбанк» порушив «зобов’язання належної обачності, передбачене Законом про протидію відмиванню грошей» у період з 2006 по 2016 рік. У жовтні минулого року швейцарська дочка «Газпромбанку» оголосила про припинення діяльності і тепер перебуває у стані ліквідації.

Обвинувачені банкіри (троє – громадяни Росії, один – Швейцарії) винними себе не вважають і планують подавати апеляцію, бо ця справа завдасть «непоправної шкоди їхній репутації і кар’єрі».

Судовий процес, який розпочався в Окружному суді Цюриха 8 березня, викликав міжнародний резонанс, бо чи не вперше впритул наблизився до оточення Володимира Путіна і питання, де насправді він ховає свої мільйони.

З 2022 року Ролдугін перебуває під санкціями Євросоюзу. Брюссель вважає, що музикант має щонайменше п’ять офшорних компаній, і є частиною фінансової схеми Путіна. Крім того, віолончеліст перебуває під обмеженнями Канади, США, Великої Британії та інших країн.