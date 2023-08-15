Шведська компанія повідомила про пошкодження її заводу в Луцьку внаслідок російської атаки – ЗМІ

Шведський виробник підшипників – компанія SKF – повідомив, що на його завод в Луцьку Україна вночі впала ракета, внаслідок чого загинули троє співробітників, повідомляє у агентство Reuters.

«Минулої ночі стався напад на місто Луцьк в Україні, і наш завод постраждав під час цієї атаки», – сказав речник SKF Карл Бьорнстам.

За його словами, компанія розгляне наслідки атаки та збитки, завдані фабриці, але додав, що в першу чергу SKF зосереджена на своїх співробітниках та їхній безпеці.

Вранці 15 серпня російські війська завдали чергового масованого удару по Україні, зокрема, по Львову, Луцьку, Дніпру, Смілі.

Відомо про постраждалих внаслідок атаки, у Луцьку троє людей загинули. У Дніпрі – двоє поранених. Місто Сміла на Черкащині залишилося частково без водопостачання через обстріли, а в одному з сіл біля Запоріжжя ракета влучила в стадіон гімназії, пошкодила її будівлю, дитячий садок та житлові будинки.

За даними Повітряних сил, загарбники випустили щонайменше 28 крилатих ракет, сили ППО збили 16 із них.

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок ракетної атаки Росії на українські міста пошкоджені цивільні об’єкти у восьми регіонах.