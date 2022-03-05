До антиросійських санкцій приєднався Сінгапур

Сінгапур запровадив економічні санкції проти Росії, повідомило 5 березня видання The Straits Times із посиланням на рішення міністерства закордонних справ країни.

Зупиняється інвестування в нові цінні папери уряду та Центробанку Росії, фінансовим інститутам забороняється проводити операції, які б сприяли залученню капіталу цими структурами. Також запроваджено санкції проти банків «Росія», ВТБ, «Промсвязьбанк» і ВЕБ.РФ. Заборонено постачання в Росію електроніки, компʼютерів та товарів військового призначення.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, які ще санкції Євросоюз повинен запровадити проти Росії, аби закрити прогалини в санкційному законодавстві та остаточно «добити» російську економіку. Як завив міністр у телемарафоні 4 березня, про ці заходи він розповів на засіданні Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу, у якому брав участь дистанційно.

«Ці санкції, про які я говорю, вони стосуються торгівлі нафтою, вони стосуються доступу Росії до криптовалют, вони стосуються можливості продавати комусь у світі золото, вони стосуються можливості для членів родин людей, які брали участь в ухваленні рішення президента Путіна щодо агресії в Україні, жити і насолоджуватися життям в західних країнах», – перерахував Кулеба.