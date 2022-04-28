Нардеп Ковальов прокоментував призупинення його членства в «Слузі народу» та підозри у держзраді – «Схеми»

Народний депутат Олексій Ковальов, який повернувся на тимчасово окуповану армією РФ територію Херсонщини, назвав «несподіваним» і безпідставним рішення призупинити його членство у президентській фракції «Слуга народу». А у відповідь на звернення керівництва «Слуги народу» до Офісу генпрокурора та СБУ із закликом розслідувати обставини перебування нардепа на окупованій території та контакти з окупантами на предмет можливої держзради, Ковальов не виключив, що «і сам може звернутися» до правоохоронців. Про це він розповів у коментарі «Схемам» (проєкт Радіо Свобода).

Олексій Ковальов повідомив, що рішення про призупинення членства у президентській фракції для нього було «несподіваним» і що доказів його співпраці із російською окупаційною владою немає.

«У цій заяві не дали будь-яких доказів, що я співпрацював, співпрацюю або, можливо, буду співпрацювати з окупованою владою. Тобто це – абсолютно голослівна заява, яка не підкріплюється жодними фактами», – сказав Ковальов.

Депутат не виключив, що і сам може звернутися до генерального прокурора Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова щодо перевірки озвучених однопартійцями фактів його ймовірної співпраці з окупаційною владою.

«Щодо того, що вони будуть звертатися до Баканова та Венедіктової, то я теж можу звернутися до них з тим, щоб вони порушили кримінальну справу, і в рамках справи вже досліджували державну зраду, оскільки факт звинувачення в таких тяжких злочинах, я вважаю, це неприпустимо без будь-яких доказів від політичної партії і фракції «Слуга народу», – сказав Ковальов.

На запитання журналістів, чи спілкується він із призначеним окупантами так званим «головою Херсонської обладміністрації» Володимиром Сальдом, відповів, що «ні». Пригадав, що бачився із ним до війни, орієнтовно за півроку до «призначення».

«Прізвище Кобця (так званий «голова Херсонської міської адміністрації» – Олександр Кобець – ред.) взагалі не чув», – додав нардеп.

«Схеми» першими опублікували коротке інтерв’ю з українським парламентарем, коли він виїхав на тимчасово окуповану територію, розпитавши про причини повернення у місто Гола Пристань на Херсонщину. Публічно депутат виступає з проукраїнською позицією, та заявляє, що допомагає місцевим – своїм виборцям, а також має тут бізнес, який треба захищати, зокрема, від мародерства. Депутат також повідомляв, що окупанти поводять себе з ним «чемно».

Після цього, 28 квітня, партія та фракція партії «Слуга народу» у ВР ухвалила рішення про призупинення членства у фракції Олексія Ковальова, бо вважає його поведінку «несумісною ані зі званням народного депутата України, ані тим більше – з членством у фракції».

Однопартійці зазначають, що перебування Ковальова на тимчасово окупованій території та випадки його спілкування із російськими військовими «викликають підозру у здійсненні ним державної зради».

Спільно члени президентської партії та фракції також ухвалили рішення звернутись до керівництва ОГП та СБУ із закликом порушити кримінальну справу, в рамках якої «ретельно та всебічно розслідувати всі факти та обставини його перебування на тимчасово захопленій території та його спілкування із окупаційними військами».

За висновками слідства партія та фракція пообіцяли ухвалити політичні рішення щодо депутата.

28 грудня 2021 стало відомо, що депутат Олексій Ковальов придбав телевізійний «4 канал» у львівського політика та медіаменеджера Дмитра Добродомова. У декларації народний депутат вказав, що «4 канал» – це подарунок від батьків.

Повідомлялося, що під тимчасовий контроль російських окупантів потрапили Херсон Нова Каховка, Каховка, Генічеськ та низка інших міст і населених пунктів Херсонщини.

У Херсоні регулярно відбуваються акції з українською символікою, де місцеві жителі протестують проти окупаційного режиму.