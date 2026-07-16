СБУ про підозрюваного у вбивстві Березовської: був гласним позаштатним співробітником

Підозрюваний у справі про вбивство Анастасії Березовської, яку розшукував Інтерпол через вибух у Монако, був залучений до роботи у Службі безпеки України як гласний позаштатний співробітник від початку повномасштабного вторгнення до квітня 2026-го. Про це СБУ повідомила у відповідь на запит «Схем» (проєкт Радіо Свобода).

Ідеться про Віталія Жиковича, якому 9 липня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Раніше «Схеми», вивчаючи фігурантів справи щодо замаху на українського підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва та його родину в Монако та вбивства Березовської, з’ясували , що до 2020 року Жикович працював поліцейським у Київській області.

У відповідь на запитання журналістів про те, чи є Віталій Жикович чинним або колишнім співробітником, у спецслужбі повідомили: «Зазначена вами особа серед співробітників-військовослужбовців та працівників, які уклали трудовий договір зі Службою безпеки України, не значиться та у попередні роки в СБУ військову службу не проходила та не працювала. Разом з тим, на початку повномасштабного вторгнення як колишній офіцер одного із правоохоронних органів України він перебував у статусі гласного позаштатного співробітника СБУ».

У відомстві додали, що особи, які мають такий статус, «не належать до особового складу Служби і не здійснюють оперативну діяльність самостійно».

«Вони не наділені повноваженнями щодо проведення оперативно-розшукових, контррозвідувальних чи слідчих заходів, не ухвалюють відповідних процесуальних чи управлінських рішень», – уточнили у структурі.

У спецслужбі пояснили, що Жикович не отримував грошове забезпечення та від квітня 2026 року «не мав ніякого відношення до Служби безпеки України».

7 липня в Офісі генпрокурора повідомили про підозру у вбивстві Анастасії Березовської двом затриманим у справі чоловікам.

За даними слідства, жінка повернулася в Україну 1 липня, а за декілька днів її тіло з вогнепальними пораненнями виявили закопаним під Києвом.

Згідно з офіційними повідомленнями українського слідства, затримані – колишній співробітник правоохоронних органів і чинний співробітник Головного управління розвідки.

Слідство вважало їх ймовірно причетними до замаху на українського бізнесмена у Монако, оскільки мало дані, що обидва чоловіки неодноразово здійснювали перекази на крипто- й банківські рахунки Березовської.

3 липня стало відомо, що Інтерпол оголосив у розшук громадянку України Анастасію Березовську – за підозрою в замаху на вбивство українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

Як писало Daily Mail із посиланням на джерела у слідстві, жінку впізнав свідок. Камери зафіксували її у чорній панамі, коли вона переходила пішки кордон у французькому місті Босолей без паспортного контролю. За версією слідства, потім вона попрямувала до Італії, ймовірно, у компанії спільників.