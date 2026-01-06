У Славутичі частково повернули світло, в Бориспільському районі аварійно відключені понад 1,5 тисячі абонентів – влада

У Славутичі, який після російського удару 5 січня залишився без електропостачання, станом на 6 січня частово повернули світло побутовим споживачам, повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

«Славутич. Продовжуємо відновлювати енергетичні об’єкти, пошкоджені ворогом. Станом на ранок побутові клієнти частково заживлені. Графіки відключень електроенергії не діють. Уся критична інфраструктура переведена на резервні джерела. Водопостачання і теплопостачання людям забезпечені. Магазини, аптеки, АЗС і заклади соціальної сфери працюють завдяки генераторам і батареям», – написав він у телеграмі.

Тим часом, у Міністерстві енергетики повідомили, що протягом останньої доби російські війська знову атакували об’єкти енергетичної інфраструктури у низці регіонів, внаслідок чого на ранок є знеструмлені споживачі у Харківській і Донецькій областях.

«У Бориспільському районі Київщини аварійно знеструмлено приблизно 1,5 тисячі абонентів», – повідомив на брифінгу заступник міністра енергетики Роман Андарак.

За його словами, для стабілізації роботи енергосистеми у кількох регіонах запроваджені графіки аварійних відключень.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

За даними Міненерго, станом на грудень російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН із прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.