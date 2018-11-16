У Смілі подали газ до всіх котелень – «Нафтогаз»

У Смілі на Черкащині до газу підключили усі котельні. Про це повідомили 16 листопада у НАК «Нафтогаз Україна».

«Черкасигаз» почав подачу газу на всі котельні міста Сміла. Зараз йде технологічна робота безпосередньо комунального підприємства міста, яке має вже розпочати надавати послуги населенню. В багатьох будинках, в багатьох лікарнях, дитячих садочках та школах, станом на ранок, було вже тепло», – ідеться у повідомленні.

14 листопада прем’єр Володимир Гройсман заявив, що Сміла – єдине місто, яке лишається без теплопостачання. 15 листопада почати опалювати будинки в Смілі закликав президент Петро Порошенко.

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Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді постанову про проведення перевиборів у Смілі.

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