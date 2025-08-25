ТЦК Черкащини повідомив про загибель мобілізованого під час перевезення до навчального центру

Черкаський обласний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки повідомляє, що під час перевезення військовозобов’язаних до навчального центру один із них вистрибнув з автомобіля на дорогу, внаслідок чого зазнав значних травм.

«22 серпня 2025 року зі збірного пункту Черкаського РТЦК і СП була відправлена команда військовозобов’язаних до одного з навчальних центрів Збройних сил України. Під час руху автомобіля по місту Сміла, військовозобов’язаний – солдат запасу Кушнір Євген Михайлович, перескочивши через ряд сидінь автомобіля, самовільно відчинив бокові двері й на ходу вискочив на проїжджу частину дороги, внаслідок чого отримав множинні травми», – йдеться в повідомленні.

У ТЦК заявили, що військовослужбовці ТЦК й СП зупинили транспортний засіб, надали первинну медичну допомогу і викликали «швидку». Постраждалого доправили до медичного закладу, де він 24 серпня помер.

У ТЦК додали, що поліція почала розслідування, й пообіцяли «сприяти проведенню слідства з метою встановлення причин й обставин трагічного випадку».

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

Міністр оборони Денис Шмигаль в інтерв’ю для BBC News Україна 30 липня заявив, що в Україні мобілізація в майже більшості випадків проходить нормально, резонансних випадків – лише 5-10%.