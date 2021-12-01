«Він робив гидкі речі на передвиборчих кампаніях» – депутат Соха про призначеного Зеленським в ОП Шурму

Депутат Верховної Ради Роман Соха, який 30 листопада оголосив про вихід із владної фракції «Слуга народу», назвав «останньою краплею», яка спонукала до цього рішення, призначення на посаду в Офісі президента Ростислава Шурми.

«Якщо вже такі люди туди потрапляють… Я пройшов два Майдани, і Помаранчеву революцію, і Майдан 2013–2014 років, ми розуміли, хто такий Татаров (заступник керівника ОП Олег Татаров, який виступав від імені МВС України в лютому 2014 року і заявляв, що силовики не застосовують вогнепальну зброю проти протестувальників – ред.). Але «ближче до тіла» стало призначення Шурми, тому що саме ця людина уособлювала все, що повʼязане, скажемо так, із непроєвропейською позицією, він безпосередньо нам робив гидкі речі на передвиборчих кампаніях, і тут він зʼявляється у команді президента. Це вже була просто остання крапля разом із тим же Татаровим», – сказав Роман Соха в ефірі Радіо Свобода.

У 2019 році, коли Роман Соха в Запоріжжі балотувався до Верховної Ради від «Слуги народу», Ростислав Шурма був кандидатом від «Опозиційного блоку».

На прес-марафоні 26 листопада президент України Володимир Зеленський назвав призначеного заступником керівника Офісу президента з економічних питань Ростислава Шурму «потужним».

Ростислав Шурма був призначений на посаду заступника керівника Офісу президента з економічних питань 23 листопада. Серед пріоритетних завдань Шурма вказав «підготовку програм стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективності». «Протягом 15 років працював у промисловості. У 2012-2019 рр. обіймав посаду генерального директора заводу «Запоріжсталь». Ростислав Шурма є членом наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром», – так представляє нового чиновника ОП сайт Зеленського.

На парламентських виборах 2019 року Ростислав Шурма балотувався за списками «Опозиційного блоку» під номером 6, але ця політична сила до Верховної Ради не пройшла. Вище нього у списку були Євген Мураєв, Олександр Вілкул, Геннадій Кернес та Геннадій Труханов.

Ростислав Шурма є сином відомого політика Ігоря Шурми, який був членом Соціал-демократичної партії України (обʼєднаної) з 1999 року. У 2003 році Ігор Шурма був обраний депутатом Верховної Ради четвертого скликання, під час президентських виборів 2004 року активно підтримував Віктора Януковича.