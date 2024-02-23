Спортивний арбітраж відхилив апеляцію Росії на рішення МОК про зупинку членства

Спортивний арбітражний суд (CAS) не задовольнив скаргу Олімпійського комітету Росії на рішення Міжнародного олімпійського комітету зупинити його діяльність – про це йдеться в публікації CAS від 23 лютого.

Справа стосується рішення МОК від жовтня 2023 року. Тоді організація тимчасово зупинила діяльність російського комітету після включення до нього регіональних організацій з окупованих територій України.

«Виконавча рада МОК не порушила принципів легальності, рівності, передбачуваності та пропорційності (цим рішенням – ред.)», – йдеться в заяві суду.

Текст арбітражного рішення наразі не оприлюднюється з міркувань конфіденційності. Рішення CAS можливо оскаржити в Федеральному суді Швейцарії протягом 30 днів.

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Російський олімпійський комітет наразі рішення не коментував.

Міжнародний олімпійський комітет в жовтні 2023 року зупинив діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР) через включення до нього організацій з окупованих регіонів України – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Це є порушенням Олімпійської хартії, оскільки порушує територіальну цілісність Олімпійського комітету України, заявили в МОК.

Це означає, що російський олімпійський орган більше не має права працювати як національний олімпійський комітет і не може отримувати фінансування від олімпійського руху.

Водночас Міжнародний олімпійський комітет вирішив допустити російських і білоруських спортсменів до Олімпіади-2024 у нейтральному статусі. В Україні, а також, зокрема, в Литві та Естонії це рішення розкритикували.