На суді у «справі Приходька» адвокат очікує нових доказів від прокурора

У Південному окружному військовому суді в російському Ростові-на-Дону цього тижня продовжаться слухання у справі проукраїнського активіста з Криму Олега Приходько. Засідання заплановане на 6 серпня. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат Назім Шейхмамбетов.

«На цьому засіданні ми очікуємо, що прокурор продовжить представляти свої докази. На минулому засіданні він сказав, що відмовився від частини свідків, які були заявлені. Ми очікуємо, що він почне подавати свої письмові докази, які є в матеріалах справи», – розповів адвокат.

На минулому засіданні свідки звинувачення дали позитивні характеристики Олегу Приходьку і розповіли, що нічого не знають про підготовку терористичних актів, у яких його звинувачують.

Олега Приходька затримали 10 жовтня 2019 року. Російська Федеральна служба безпеки звинуватила його в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

16 січня стало відомо, що Приходьку висунули нове звинувачення в «незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв».

А 5 лютого адвокат Назім Шейхмамбетов повідомив, що Олега Приходька також звинуватили в плануванні вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі» через арешт активіста в окупованому Криму.