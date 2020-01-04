У Львові триває музично-поетичний марафон на підтримку підозрюваних у справі Шеремета

У центрі Львова о 16 годині розпочався музично-мистецький маратон «Білими нитками» на підтримку Андрія Антоненка (Riffmaster), Юлії Кузьменко та Яни Дугар, яких підозрюють у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Українські музиканти, художники, письменники, громадські діячі висловлюють власну думку про ситуацію і вимагають справедливого правосуддя.

«Це акція солідарності, коли люди можуть мистецтвом, словом висловити позицію щодо того, що відбувається у країні, підтримати таким чином в’язнів, яких незаконно утримують», – говорить один із організаторів заходу у Львові Тарас Чолій.

Зі сцени, встановленої біля пам’ятника Тарасові Шевченку у Львові, виступають музичні гурти і співаки Іван Леньо і Kozak System, Joryj Kloc, учасники проєкту «Пісні війни».

«Нас намагаються залякати і все перевернути догори-дриґом. Із героїв хочуть зробити бандитів, а бандити дориваються до влади. Я знаю людей арештованих. Впевнений, що ці справи шиті білими нитками. Андрія Антоненка особисто знаю і не вірю, що він причетний до злочину, в якому звинувачують його, Юлію та Яну», – каже Радіо Свобода український художник Андрій Єрмоленко.

Прийшли підтримати підозрюваних у справі вбивства журналіста Павла Шеремета і переселенці з Криму.

«Через мистецтво сьогодні висловлюємо позицію, це дуже важливо. Все те, що відбувається в державі, це недобрі тенденції, повна зміна вектору України. У мене якесь відчуття дежавю, яке було і 6 років тому в Криму, коли казали, що Московія – старший брат і все буде добре. Зараз у групі ризику в Україні всі активні люди», – наголосив кримськотатарський активіст зі Львова Енвер Бекіров.

Маратон «Білими нитками» у Львові триватиме до 22 години. Сотні людей долучаються до акції. На площі розвішені плакати, встановлений символічний намет Майдану.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.

14 грудня суд взяв під варту без можливості внесення застави Андрія Riffmaster Антоненка. Його заарештовано на два місяці – до 8 лютого 2020 року. Аналогічний запобіжний захід обрано і для Юлії Кузьменко. Яну Дугарь відправили під цілодобовий домашній арешт.

За даними МВС, подружжя Грищенків підозрювані в іншому провадженні, але «представляють оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».