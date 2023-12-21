Справи Майдану: колишнього беркутівця засудили до 6 років тюрми за катування протестувальників – ОГП

Київський апеляційний суд виніс обвинувальний вирок колишньому міліціонеру «Беркут» у справі про катування учасників Революції гідності - про це повідомив Офіс генерального прокурора 21 грудня.

Йдеться про ексміліціонера колишнього міліціонера БМОП «Беркут» Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області, якого обвинувачують у катуванні протестувальників на колонаді центрального входу на стадіон «Динамо» імені Лобановського.

Таким чином апеляційна інстанція скасувала виправдувальний вирок, винесений Дніпровським районним судом Києва обвинуваченому, який зараз є чинним працівником поліції. Його визнали винним у катуванні і засудили до шести років позбавлення волі.

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«Прокурори довели, що засуджений умисно заподіяв за попередньою змовою групою осіб сильний фізичний біль, фізичне та моральне страждання двом учасникам Революції Гідності шляхом нанесення побоїв, мучення та інших насильницьких дій. Це було зроблено, щоб покарати потерпілих за їхню участь у акціях протесту 20 січня 2014 року на перехресті вулиць М. Грушевського та Паркової дороги, а також з метою залякування та дискримінації їх та інших осіб», – повідомляє ОГП.

За даними слідства, двох протестувальників скинули з колонади. Також одного з них, який був неповнолітнім, роздягнули при температурі -12 градусів і поранили ножем.

«Після цього забризкали перцевою рідиною та примусили пройти оголеним через групу правоохоронців, співаючи гімн України. Таким чином висміювали його ідеологічні переконання. У подальшому потерпілих звинуватили в організації масових заворушень», – додає прокуратура.

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У листопаді Державне бюро розслідувань заявило, що перебуває «на фінішній прямій» розслідування справ Майдану. У десяту річницю Євромайдану в ДБР уточнили, що за ці роки було порушено 82 кримінальні провадження, наразі винесено 40 вироків щодо 49 осіб.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.