Посол США привітала українців із Днем Гідності та Свободи

Посол США в Україні Бріджит Брінк привітала українців із Днем Гідності та Свободи, який відзначається 21 листопада. Вона запевнила, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну у боротьбі з Росію стільки, скільки буде потрібно.

«Ми залишатимемося вашим партнером і підтримуватимемо у боротьбі з тими, хто працює на знищення волі України та її народу. Ми знаємо, що Україна переможе, і ми будемо поряд із вами стільки, скільки буде необхідно», – наголосила Бріджит Брінк у відеозверненні, поширеному через твітер.

Дипломатка наголосила, що США визнають право українців обирати та визначати власну долю у час, коли Росія намагається вкрасти майбутнє України.

«Ми знаємо, що боротьба за це майбутнє не завершена. Як і девʼять років тому, безстрашні українці різного віку стоять пліч-о-пліч, захищаючи один одного. Ви знову боретеся за свої будинки і свою землю, за свої життя та життя своїх близьких. Щодня ми бачимо вашу рішучість будувати стабільну, демократичну та процвітаючу країну для своїх дітей. Ви робите це, попри жорстокість спроб Росії стерти вашу країну з памʼяті», – відзначила офіційна представниця США.

Президент України Володимир Зеленський зранку 21 листопада привітав українців з Днем Гідності та Свободи.

21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи – на честь початку цього дня Революції гідності 2013 року і початку 22 листопада Помаранчевої революції 2004 року.

Це свято відзначалося 22 листопада як День свободи з 2005 по 2011 рік. За президентства Віктора Януковича його відзначення офіційно скасували, об’єднавши із Днем соборності 22 січня.

У 2014 році президент Петро Порошенко відновив його офіційний статус із новою назвою, відтоді Україна одночасно святкує річниці початку Помаранчевої революції і Революції гідності.