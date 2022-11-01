До Києва прибула заступниця держсекретаря США

Заступниця державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід прибула з візитом до Києва, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

«Попри нові російські удари по критичній інфраструктурі, я привітала заступницю держсекретаря Карен Донфрід у Києві, щоб вона могла почути від українців, як США можуть підтримати Україну в той час, як вона відбудовується та звільняє території в умовах триваючих обстрілів», – написала Брінк у твітері 1 листопада.

Як повідомили у Держдепартаменті США, візит Донфрід триватиме 1 та 2 листопада.

«Основна мета її поїздки полягає в тому, щоб підкреслити непохитну та постійну підтримку США для України, яка захищає свою свободу й територіальну цілісність від жорстокої війни Росії», – йдеться в повідомленні.

За повідомленням, Донфрід зустрінеться з представниками Офісу президента України, офіційними особами Міністерства закордонних справ та іншими членами Кабінету міністрів, «щоб обговорити наші поточні зусилля з надання допомоги у сфері безпеки й енергетичної підтримки, а також допомоги в реформуванні та відбудові України».

Крім того, заступниця держсекретаря зустрінеться з лідерами громадянського суспільства України і співробітниками посольства США в Києві.

1 листопада в Україні з візитом перебуває також європейська комісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.

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За словами Сімсон, вона приїхала до української столиці, щоб допомогти наростити підтримку українського енергетичного сектору.

31 жовтня Росія завдала масованої повітряної атаки по Україні, в результаті чого вчергове були пошкодження об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні. Влада повідомила про влучання російських ракет по критичній інфраструктурі в Харкові, Запоріжжі, на Київщині, Буковині, Кіровоградщині та Черкащині. У Міноборони РФ підтвердили атаки по енергосистемі України.

31 жовтня у Києві не було влучань російських ракет, але удари по Київщині вплинули на водо- та енергопостачання міста. Кличко заявляв, що 80% споживачів залишилися без водопостачання. Вранці 1 листопада мер столиці повідомив, що постачання води та електрики в місті відновили.

За даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, після російських ударів пошкоджені 18 об’єктів, більшість – енергетичні, у 10 регіонах України.