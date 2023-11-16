США: суд визнав винним нападника на чоловіка Пелосі, покарання ще не призначили

Суд у Сан-Франциско дійшов висновку у справі чоловіка, який вдерся до будинку колишньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі та поранив її чоловіка.

Як повідомляють міжнародні медіа, федеральний суд визнав 43-річного Девіда ДеПейпа винним у замаху на викрадення та нападі на члена родичи федерального посадовця. Ці звинувачення можуть потягнути за собою кілька десятиріч ув’язнення, але точний вирок ДеПейпу ще не винесли.

Присяжні визнали чоловіка винним після восьми годин обговорення. Перед цим ДеПейп визнав, що хотів взяти Ненсі Пелосі в заручники та «розбити їй колінні чашечки», якщо вона йому брехатиме. Він також визнав, що напав на Пола Пелосі і вдарив його молотком.

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Пресслужба Пелосі прокоментувала рішення суду, заявивши, що політикиня та її сім’я «глибоко вдячні за молитви та теплі побажання містеру Пелосі» і що він продовжує одужувати після поранень. Інших коментарів представники родини Пелосі не надали.

У Сан-Франциско вранці 28 жовтня 2022 року було скоєно напад на Пола Пелосі – чоловіка спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Сама Пелосі у цей момент перебувала у Вашингтоні. За повідомленнями, нападник намагався звʼязати Пола Пелосі, «поки Ненсі не повернеться додому». Пол Пелосі зазнав серйозних травм голови та інших частин тіла. Він зміг викликати допомогу, зателефонувавши 911.

Представниця демократів Ненсі Пелосі завершила роботу на посаді спікерки Палати представників у січні 2023 року.