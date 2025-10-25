Reuters: США готують нові санкції проти Росії

Адміністрація президента США розробила проєкт нових санкцій проти ключових секторів російської економіки та запровадить їх, якщо Москва не погодиться припинити війну проти України, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Обмеження можуть ще більше торкнутися банківського сектору та інфраструктури, що забезпечує експорт нафти. За даними агентства, Київ минулого тижня закликав Вашингтон відключити усі російські банки від доларової системи.

Співрозмовник агентства зазначив, що Білий дім «поки спостерігає за реакцією Москви на вже запроваджені заходи», і нові санкції, ймовірно, не вводитимуть у жовтні.

У США також обговорюють можливість використання російських активів. Reuters наголошує, що Вашингтон підтримує плани Євросоюзу направити заморожені російські кошти на закупівлю американської зброї для України. За даними агентства, у США заблоковано близько семи мільярдів доларів російських коштів.

Цього тижня на зустрічі лідерів Європейського Союзу в Брюсселі не вдалося досягти угоди про використання заморожених державних активів Росії для фінансування України після того, як Бельгія, де зберігається більшість грошей, висловила правові та технічні занепокоєння щодо цієї пропозиції.

За даними видання Le Soir, Брюссель не схвалював використання російських активів, оскільки теж на них заробляє.

Газета пише, що прибуток депозитарію Euroclear від реінвестування російських активів вже передається Єврокомісії на підтримку України. При цьому заморожені активи також поповнюють бельгійський бюджет, оскільки з прибутку від них сплачується податок, пише видання.

Бельгія планує використовувати ці доходи для фінансування військових потреб на суму більше мільярда євро щорічно, стверджує Le Soir.

США 22 жовтня вперше з початку другого терміну президентства Дональда Трампа в січні запровадили нові санкції проти Росії, зокрема проти російських нафтових гігантів «Роснефть» та «Лукойл».