У США законодавці не змогли узгодити бюджет країни, розпочався шатдаун

Білий дім увечері 30 вересня офіційно оголосив про неминуче припинення роботи американського уряду після того, як Сенат не ухвалив запропонований Республіканською партією законопроєкт про витрати, який тимчасово, до 21 листопада, мав забезпечити фінансування федеральних агентств.

Шатдаун, тобто тимчасове припинення роботи федерального уряду США, офіційно стартував о сьомій ранку за Києвом, коли у Вашингтоні настала північ 1 жовтня.

«На жаль, сенатори-демократи блокують прийняття законопроєкту H.R. 5371 у Сенаті через божевільні політичні вимоги, які включають 1 трильйон доларів нових витрат», – ідеться в службовій записці Адміністративно-бюджетного управління Білого дому.

Для затвердження бюджету, хай навіть тимчасового, республіканцям недостатньо простої більшості, яку вони мають в обох палатах Конгресу. У Сенаті потрібно здобути підтримку 60 зі 100 сенаторів, а це означає, що за законопроєкт мають проголосувати і кілька демократів. Увечері 30 вересня разом із республіканцями проголосували лише троє демократів, голосування провалилося з результатом 55 на 45. Проти проголосував також один республіканець, сенатор Ренд Пол.

«Суть у тому, що ми гарантуємо американському народу, що ми боротимемося якомога запекліше за охорону здоров’я. Просто і зрозуміло», – розповів про мотиви демократів лідер меншості сенатор Чак Шумер.

Шатдаун означає, що тисячі державних службовців будуть відправлені у відпустку, а інші будуть змушені працювати без зарплати, доки фінансування не буде відновлене. Частина федеральних агентств і служб також може бути закрита. Деякі федеральні службовці можуть втратити роботу назавжди.

У США фінансовий рік триває з 1 жовтня до 30 вересня. В умовах, коли бюджет на поточний фінансовий рік не ухвалений Конгресом і не підписаний президентом, фінансування федеральних установ зазвичай здійснюється на підставі резолюцій щодо тимчасового продовження асигнувань на рівні попереднього фінансового року.