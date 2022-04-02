США готують передання Україні танків радянського зразка – The New York Times

США стануть посередниками під час передання танків радянського виробництва з країн Євросоюзу Україні, пише The New York Times із посиланням на представника Білого дому. Співрозмовник газети повідомив, що Вашингтон вирішив виконати таку роль після запиту президента України Володимира Зеленського.

За даними джерел, постачання танків, якими вміють керувати українські військові, розпочнуться найближчим часом. Скільки одиниць техніки буде передано і з яких країн, не уточнюється. Озброєння дозволить українським військовим завдавати ударів по російських обʼєктах на Донбасі, зазначає The New York Times.

Це перший випадок від початку російського збройного вторгнення на територію України, коли Вашингтон бере участь у переданні танків Києву.

За даними Міністерства оборони США, після початку бойових дій на території України Вашингтон виділив Києву військову допомогу на суму понад півтора мільярда доларів. Загалом за час правління президента Сполучених Штатів Джо Байдена Україна отримала на оборону понад два мільярди доларів.

Про намір надати Україні «більш смертоносну допомогу» також заявив премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. За даними джерел The Times, Україні потрібні системи ураження великого радіусу дії, щоби витіснити російські війська на сході країни. Операторам цього складного обладнання потрібний час на навчання.