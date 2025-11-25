У Стамбулі помер звільнений у 2019 році в’язень Кремля Едем Бекіров

У Стамбулі після тривалого лікування через тривалу хворобу помер кримськотатарський активіст і колишній в’язень Кремля Едем Бекіров. Про це пізно ввечері 24 листопада повідомив Меджліс кримськотатарського народу.

«Едем Бекіров був одним зі звільнених у 2019 році під час першого масштабного обміну утримуваними особами між Україною та Росією. Повернувшись додому, він продовжував боротися з наслідками тяжких захворювань, які посилилися під час незаконного тримання. У квітні 2022 року Едема Бекірова вдалося вивезти для лікування до Туреччини, де він був весь цей час. Меджліс кримськотатарського народу висловлює щирі співчуття сім’ї покійного», – йдеться у повідомленні.

У грудні 2018 року Едема Бекірова було затримано російськими силовиками на в’їзді до Криму. У 2019 році його повернули на материкову частину України в межах великого обміну полоненими між РФ та Україною.

Підконтрольний Росії суд у Сімферополі у червні 2021 року заочно засудив Едема Бекірова до 7 років позбавлення волі та штрафу 150 тисяч рублів за звинуваченням у «зберіганні та передачі вибухових речовин та боєприпасів». Сам Бекіров зазначав, що цей вирок має на меті «залякати народ».

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в будинку Едема Бекірова в окупованій Новоолексіївці Херсонської області відбувся обшук російських силовиків.

У лютому 2023 року голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомляв, що військові РФ заселилися в будинок Бекірова.