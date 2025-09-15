Starlink відновив роботу після короткочасного збою, що торкнувся тисяч користувачів

Супутниковий інтернет-сервіс Starlink американського мільярдера Ілона Маска відновив роботу для більшості користувачів після короткочасного збою, свідчать дані сайту з відстеження збоїв Downdetector.

Starlink без подробиць повідомив про збій вранці 15 вересня. «Starlink зараз переживає збій у роботі сервісу. Наша команда проводить розслідування», – йшлося в повідомленні. Пізніше його видалили. Про причини проблем у роботі компанія не повідомила.

Вранці про проблеми з доступом повідомляли понад 43 тисячі користувачів у Сполучених Штатах, писала агенція Reuters. А командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді написав у телеграмі, що о 7:28 «знов ліг Starlink вздовж всього фронту».

Згодом він додав, що «станом на 08:02 поступово відновлюється. Повторився глобальний збій на SpaceX».

Попередній масштабний збій у роботі сервісу Starlink по всьому світу стався ввечері 24 липня і тривав близько 2,5 години. Як повідомив тоді віцепрезидент компанії Майкл Ніколс, причиною був збій ключових внутрішніх програмних служб, що керують основною мережею.

Сервіс Starlink для українських військових є критично важливим для забезпечення зв’язку на лінії фронту.