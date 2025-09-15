Starlink повідомив про збій у роботі

Сервіс Starlink американського мільярдера Ілона Маска, який надає доступ до інтернету завдяки мережі супутників, зазнав збою в роботі, йдеться в повідомленні компанії, оприлюдненому на її сайті 15 вересня.

«Starlink зараз переживає збій у роботі сервісу. Наша команда проводить розслідування», – йдеться в повідомленні. Якихось деталей не наводять.

Вебсайт із відстеження збоїв Downdetector повідомив, що постраждали понад 43 тисячі користувачів у Сполучених Штатах, пише агенція Reuters.

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді написав у телеграмі, що о 7:28 «знов ліг Starlink вздовж всього фронту».

Згодом він додав, що «станом на 08:02 поступово відновлюється. Повторився глобальний збій на SpaceX».

Попередній масштабний збій у роботі сервісу Starlink по всьому світу стався ввечері 24 липня і тривав близько 2,5 години. Як повідомив тоді віцепрезидент компанії Майкл Ніколс, причиною був збій ключових внутрішніх програмних служб, що керують основною мережею.

Сервіс Starlink для українських військових є критично важливим для забезпечення зв’язку на лінії фронту.

Можливість використовувати термінали Starlink в Україні з’явилася наприкінці лютого 2022 року. Відтоді тільки від міжнародних партнерів і донорів Україна отримала понад 50 тисяч терміналів. Майже 30 тисяч із них оплатила Польща, заявив у квітні цього року міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Це допомагає налагодити зв’язок на деокупованих територіях – для шкіл, лікарень. Але основний користувач – армія, зазначає проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії.