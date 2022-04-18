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В Старобільську окупаційна влада планує «козачий кадетський корпус» на 400 дітей – Денісова

За словами Людмили Денісової, такі ж корпуси планують відкрити в Сєвєродонецьку та Лисичанську, які зараз під контролем української влади

Окупаційна влада на захоплених територіях Донецької та Луганської областей продовжує мілітаризацію дітей, повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 18 квітня.

Вона навела приклад відкриття «козачого кадетського корпусу» в окупованому Старобільську.

«У місті Старобільську заплановано відкриття найбільшого на тимчасово окупованій території Луганщини козачого кадетського корпусу на 400 місць. Таке рішення було ухвалене наприкінці березня в Луганську під час розширеного засідання щодо підтримки та розвитку козачого компонента у системі освіти «ЛНР», – повідомила Денісова.

За її словами, такі ж корпуси планують відкрити в Сєвєродонецьку та Лисичанську, які зараз під контролем української влади.

Денісова наводить дані, за якими на окупованій частині Луганщини на кінець 2021 року працювало 62 кадетських класи, в них навчалося понад 1 200 дітей, та два корпуси на 417 дітей.

«Серед випускників кадетських корпусів вже є загиблі. Зокрема, на початку квітня 2022 року під час виконання «бойових завдань» окупантів загинув Андрій Дегтяренко, випускник Республіканського козачого кадетського корпусу імені маршала авіації Олександра Єфімова (місто Луганськ), випускник 2017 року», – наводить приклад омбудсменка.

Вона вказала на те, що пропаганда вступу до армії серед цивільних, зокрема, дітей, на окупованих територіях є порушенням законів і звичаїв війни.

Денісова звернулася до комісії ООН з розслідування прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну з проханням врахувати ці факти порушення прав дітей в Україні.

14 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що в окупованих районах Донецької та Луганської областей триває примусова мобілізація. У Горлівці проводяться обходи приватних та багатоквартирних кварталів.

За даними штабу, російське командування поставило завдання мобілізувати 60-70 тисяч осіб на території так званої «ДНР», однак вказані показники були виконані лише на 20 відсотків.

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.

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