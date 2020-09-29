Суд повернув Стерненка під нічний домашній арешт

Приморський районний суд Одеси 29 вересня ухвалив рішення про нічний домашній арешт активіста Сергія Стерненка. Про це сам Стерненко повідомив у твітері, не уточнивши час дії такого запобіжного заходу.

Минулого тижня, 22 вересня, Стерненко повідомив, що термін його домашнього арешту сплив, але додав, що чекає від прокуратури нового подання про арешт.

Сторона обвинувачення наполягала на триманні Стерненка в слідчому ізоляторі.

6 серпня Шевченківський районний суд Києва підтвердив домашній арешт Стерненка, але змінив умови – з цілодобового на нічний домашній арешт.

Під час засідання прокурор Микола Бозовуляк повідомляв суду про ймовірний ризик, сторона обвинувачення вважає, що Стерненко може переховуватися від слідства.

Досудове слідство у цій справі завершене. Відповідне рішення оприлюднили захисники Стерненка.

Крім того, захист та сам одеський активіст повністю відкидають позицію обвинувачення, як і не визнають провину Стерненка.

Раніше Сергій Стерненко перебував під цілодобовим домашнім арештом. 3 липня Апеляційний суд Києва залишив такий запобіжний захід без змін.