Музиканти «Стоптайм», які втекли з РФ, виступили в Єревані

Музиканти петербурзької вуличної групи «Стоптайм» – вокалістка Діана Логінова (Наоко) і гітарист Олександр Орлов, яким вдалося втекти з Росії після серії адміністративних арештів, виступили зі своїм звичним репертуаром у центрі столиці Вірменії Єревана, повідомляє петербурзьке видання MR7 із посиланням на читачів.

У повідомленні, яке супроводжує фотографія, йдеться, що вони «зіграли на Північному проспекті – улюбленому місці вуличних музикантів. У репертуарі мало що змінилося – Наоко співала пісні іноагентів».

Діана Логінова та Олександр Орлов виїхали з Росії 23 листопада. Цього дня вони вийшли на волю, відбувши третій адміністративний арешт. Співробітники поліцейського центру «Е» таємно вивезли їх зі спецприймальників, щоби не дати поспілкуватися з журналістами.

Окрім трьох арештів за протоколами про організацію масового скупчення людей Наоко оштрафували на 30 тисяч рублів за протоколом про так звану дискредитацію російської армії. Приводом для цього стало виконання пісні Монеточки «Ти солдат».

Третій учасник групи, барабанщик Владислав Леонтьєв, відбув два поспіль адміністративні арешти, більше його не затримували.

Арешт музикантів «Стоптайм» став першим у Росії випадком позбавлення музикантів свободи за публічне виконання композицій із критикою влади та війни, писало видання «Агентство». Музиканти привернули увагу, коли в мережі поширилося відео з виконанням пісні Noize MC «Кооператив Лебедине озеро». У Росії цю пісню заборонили в травні через «формування негативного ставлення до представників влади РФ, президента РФ та його прихильників».

Після арешту музикантів «Стоптайм» у Петербурзі та інших містах Росії на їхню підтримку стали виступати молоді вуличні музиканти. У Пермі під карусельні арешти потрапила 20-річна Катерина Осташова (Романова), в Єкатеринбурзі заарештували Євгена Михайлова, який виступає на вулицях як «Женька Радість». Артист розповідав журналістам, що Наоко та група «Стоптайм» стали для нього «прикладом сміливості та відкритості».

Самі музиканти «Стоптайм» після втечі з Росії поки що не давали коментарів.