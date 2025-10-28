У Петербурзі за виконання пісень Noize MC затримали ще один вуличний гурт

У центрі російського Санкт-Петербурга ввечері 28 жовтня поліцейські затримали трьох музикантів із кавер-гурту «Рестарт», які виконували пісні Noize MC та Моргенштерна, повідомляють видання «Бумага», SotaVision та RusNews.

За інформацією «Бумаги», «Рестарт» влаштував вуличний концерт на підтримку співачки Наоко та інших музикантів із гурту Stoptime. Вони виступали з піснями, які раніше виконував цей гурт.

Видання пишуть, що музикантів повезли до відділку поліції.





Співачку Наоко (Діану Логінову) та ще двох музикантів Stoptime – гітариста Олександра Орлова та барабанщика Владислава Леонтьєва – затримали в Петербурзі 15 жовтня. Наступного дня всіх трьох відправили до спецприймальника, назвавши виконання пісень на вулицях Петербурга організацією масового заходу без узгодження з владою.

28 жовтня Наоко оштрафували на 30 тисяч рублів за протоколом про «дискредитацію» армії через виконання пісні Монеточки «Ти солдат». Одразу після цього її забрали з суду до відділку поліції, де співачці викликали швидку допомогу. Згодом стало відомо, що щодо дівчини склали ще один протокол про організацію масового скупчення людей, що спричинило порушення громадського порядку.