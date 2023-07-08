У Судані внаслідок авіаудару загинуло понад 20 людей

Збройні сили Судану вдень в суботу, 8 липня, завдали авіаційного удару по Омдурману, внаслідок атаки загинули щонайменше 22 людини, повідомляє Reuters.

Журналісти пишуть про те, що представники суданської армії заявили про нібито «знищення 20 солдат-повстанців» та їхнього озброєння. За даними МОЗ Судану, в результаті удару постраждали десятки людей.

За офіційними даними, щонайменше 1133 особи загинули під час бойових дій у регіонах Кордофан та Дарфур. За час конфлікту понад 2,9 млн людей були змушені залишити свої будинки, з них майже 700 тисяч людей втекли до сусідніх країн.

15 квітня в столиці Судану та інших містах спалахнули сутички між регулярною армією та воєнізованим угрупованням «Сили швидкої підтримки». Дві військові фракції борються за контроль над Хартумом і прибутковим експортом мінеральних ресурсів країни, особливо золота.

За даними ООН, станом на 21 квітня через бойові дії в Судані загинули 413 людей, ще 3551 – поранені. Низка країн евакуювали своїх дипломатів із Судану.