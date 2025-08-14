ОВА: сили РФ завдали ракетного удару по Сумщині, серед постраждалих є дитина

На Сумщині внаслідок російського ракетного удару постраждали 7-річна дівчинка та 27-річний чоловік, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.



«Унаслідок вибуху дитина отримала поранення, її госпіталізували. Медики надають необхідну допомогу, стан дівчинки стабільний, загрози життю немає. Чоловік отримав легкі поранення, йому надали необхідну медичну допомогу, лікується амбулаторно», – написав він у телеграмі.



Григоров повідомив, що також внаслідок російського удару, попередньо, пошкоджені близько шести приватних будинків та транспорт.



За даними місцевої влади, атака сталася пізно ввечері 13 серпня в одному з сіл Середино-Будської громади.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



