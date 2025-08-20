Свириденко: уряд розширив перелік медичних товарів, які закуповують за бюджетний кошт

Кабінет міністрів розширив перелік безоплатних ліків та медичних виробів, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 20 серпня.

«Розширюємо перелік безоплатних ліків і медвиробів, що закуповує держава», – повідомила вона в своїх соцмережах.

За словами голови уряду, з нового в списку:

ліки від аутоімунних захворювань нервової системи та нейром’язових захворювань

медичні вироби для корекції складних сколіотичних деформацій хребта

Свириденко очікує, що рішення дозволить «тисячам українців отримати сучасне та якісне лікування без додаткових фінансових витрат».

Про це рішення також повідомило Міністерство охорони здоров’я:

«Розширено перелік ліків та медвиробів, які будуть закуповуватись централізовано державним коштом та надаватимуться пацієнтам безоплатно».

Днями голова уряду анонсувала збільшення розміру стипендій і оголосила про запровадження винагороди для школярів, які найкраще складуть Національний мультипредметний тест.