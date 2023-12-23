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Гарантії безпеки: в Офісі президента розповіли, які країни ЄС ще не приєдналися до декларації

Шість країн Європейського союзу ще не доєднались до декларації щодо гарантій безпеки для України, повідомив Андрій Сибіга
Шість країн Європейського союзу ще не доєднались до декларації щодо гарантій безпеки для України, повідомив Андрій Сибіга

Шість країн Європейського союзу ще не доєднались до декларації щодо гарантій безпеки для України, повідомив заступник керівника керівника Офісу президента з міжнародних питань Андрій Сибіга під час ефіру телемарафону.

«З 27 країн ЄС лише 6 наразі не приєдналися до спільної декларації (щодо гарантій безпеки для України – ред.)», – зазначив Сабіга.

За його словами, мова йде про Австрію, Хорватію, Польщу, Угорщину, Словаччину та Мальту.

«Ми зараз працюємо з цими партнерами, щоб вони також приєдналися до декларації», – додав заступник голови ОП.

Сибіга зауважив, що, на його думку, «переконувати у доцільності приєднання не потрібно, адже всі розуміють, що рано чи пізно це відбудеться».

«Просто ми говоримо про конкретні речі, в чому та чи інша держава сильна і готова взяти на себе зобов’язання в одному з блоків, зафіксованих у декларації. Я думаю, що всі ці держави мають політичну волю стати стороною декларації», – додав він.

Заступник голови ОП також додав, що питання приєднання до декларації щодо гарантій безпеки обговорювалося на зустрічі президента Володимира Зеленського з польським міністром закордонних справ у Києві.

«Були доведені наші очікування, почули позицію польської сторони. Переконаний, що ми вийдемо на правильний результат, якого заслуговують обидві країни», – сказав він.

Гарантії безпеки є частиною поточних переговорів між лідерами НАТО щодо того, щоб Україна не зазнала нових нападів з боку Росії після закінчення війни.

Під час саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі в липні країни G7 погодили декларацію про підтримку України, що передбачає двосторонні домовленості між Києвом та країнами «Групи семи» й іншими підписантами для посилення спроможностей оборони і розвідки України. За словами президента Володимира Зеленського, до цієї декларації приєдналися майже 30 країн.

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