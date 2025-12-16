Сибіга відреагував на напад на громадян України у Познані

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає «обурливим» напад на двох громадян України у Познані (Польща).

«Обурлива ситуація сталася в Познані, де у трамваї здійснили напад на двох наших громадян тільки за те, що вони розмовляли українською мовою. Словесні та фізичні погрози з мотивів національної нетерпимості є абсолютно неприпустимими та вимагають жорсткої реакції», – написав він у фейсбуці.

Міністр повідомив про доручення консулам з Вроцлава оперативно відреагувати, з’ясувати всі обставини інциденту та захистити права потерпілих.

Сибіга зазначив, що польська поліція вже затримала нападників, справу передано до прокуратури з клопотанням про порушення досудового розслідування за ст. 119 Кримінального кодексу Республіки Польща (протиправні дії, вчинені з мотивів національної ненависті).

Напередодні польський телеканал TVN24 повідомив про напад на українську пару в трамваї у Познані. Телеканал посилався на члена міської ради Анджей Прендке, який став свідком подій та опублікував відеозапис у соцмережах. За його словами, двоє чоловіків почали з вульгарних образ, а потім повалили українця на землю, почали бити.

Прендке зазначив, що інші пасажири одразу відреагували на дії хуліганів – спершу намагаючись заспокоїти їх словами, потім кинулись відтягувати їх від українця.

За даними TVN24, поліція заарештувала двох винуватців інциденту – 27-річних чоловіків. Один з Познані, інший – з передмістя.

За даними нещодавнього дослідження EUI–YouGov, за три роки повномасштабного вторгнення найбільше в опитаних знизилось бажання надавати прихисток українцям. Серед поляків цей показник знизився на 30%.