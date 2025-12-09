Синєгубов: ОВА має плани евакуації на випадок підтоплення через удар по Печенізькій дамбі

Влада Харківщини докладає «максимум зусиль», щоб стабілізувати ситуацію після російського обстрілу однієї з дамб області, заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у ефірі телемарафону 9 грудня.

За його словами, є ризики підтоплення населення.

«Звичано, плани реагування у нас є, були ще в 2022 році, тому що ворог і тоді бив по цьому об’єкту критичної інфраструктури. Однак всі вони оновлені, вони абсолютно реальні. Під відселення буде 13 тисяч людей, з них 3,5 тисячі – це маломобільні люди», – розповів він.

За словами Синєгубова, обласна адміністрація має ресурси, щоб за потреби евакуювати людей і розмістити їх для тимчасового проживання:

«Тут головне, і ми над цим працюємо, сповістити населення, щоб населення було потенційно готовим до заходів евакуації. Далі ми зможемо забезпечити логістику, транспорт, місця для тимчасового проживання цих людей. У нас є чітке прогнозування, скільки населених пунктів під ризиком підтоплення і які заходи будемо вживати для протидії на випадок наявності надзвичайної події».





Також голова області повідомив, що триває евакуація з Куп’янського та Ізюмського районів. За даними ОВА, у Куп’янській громаді залишається понад 1 200 людей, у Борівській – близько 800.

Печенізька селищна рада 7 грудня повідомила, що російська армія вдарила по греблі Печенізького водосховища у Харківській області, рух припинено.

Командування 16-го корпусу ЗСУ повідомило, що дамба тривалий час є об’єктом системних російських атак. Водночас українська сторона, за повідомленням, усвідомлює потенційні ризики й готова до можливих пошкоджень греблі.

Сили РФ вже завдавали ударів по дамбі Печенізького водосховища. Внаслідок обстрілу у вересні 2022 року на дамбі зруйновано верхній шлюз.



