Сирський: сили РФ могли отримати дані для удару по військових на Дніпропетровщині через зламаний чат

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що російська сторона могла дізнатися про місце зібрання українських військових на Дніпропетровщині й завдати удару, зламавши їхній груповий чат у соцмережах. Про це Сирський сказав у коментарі ТСН.

«Проблема не лише в тому, що було порушено заборону на проведення урочистостей у прифронтових районах. Знову був груповий чат у соцмережах, а це – ігнорування базових норм безпеки. Саме зламавши мережі, найімовірніше, росіяни дізналися про зібрання», – переказала ведуча слова Сирського.

За його словами, цю трагедію вже обговорили з командирами корпусів, і Сирський сподівається, що ухвалені дисциплінарні рішення допоможуть уникнути ризиків повторення подібних ситуацій.

Читайте також: У ВМС заявили про відсторонення «певних посадових осіб» після загибелі військових через удар РФ на Дніпропетровщині

8 листопада Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру батальйону, який, за даними слідства, попри заборону Генерального штабу, зібрав понад 100 підлеглих для проведення урочистостей на Дніпропетровщині 1 листопада.

За даними слідства, в той день російські військові «атакували Дніпропетровську область двома балістичними ракетами, ймовірно, типу «Іскандер», і трьома ударними безпілотниками «Герань» безпосередньо під час нагородження».

8 листопада Центральний районний суд Дніпра взяв під варту командира без права внесення застави. Його підозрюють у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану, що спричинило загибель 12 військовослужбовців і семи цивільних, зазначили в Офісі генпрокурора.

2 листопада угруповання військ «Схід» повідомило, що внаслідок російського удару 1 листопада по Дніпропетровській області є загиблі й поранені серед військовослужбовців Збройних сил.