Генштаб ЗСУ: за добу на фронті було 182 боєзіткнення, понад сотня – на трьох з 11 напрямків

Минулої доби на фронті зафіксовано 182 боєзіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ. Найінтенсивніше сили РФ атакують на Покровському напрямку
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 182 боєзіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, противник вчора завдав одного масованого ракетно-авіаційного удару 48 ракетами, двох ракетних та 79 авіаційних ударів, застосувавши 3 ракети та скинувши 161 керовану бомбу. Крім цього, здійснив 4475 обстрілів, зокрема 51 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5563 дрони-камікадзе.

На трьох напрямках – Покровському, Лиманському та Новопавлівському – сили РФ здійснили 106 атак.

Найбільше – на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 50 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Никанорівка, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Звірове, Родинське, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, у бік населених пунктів Покровськ та Золотий Колодязь.

На Лиманському напрямку противник атакував 30 разів, а на Новопавлівському напрямку здійснив 26 атак у районах населених пунктів Олександроград, Маліївка, Шевченко, Зелене Поле, Філія, Ялта, у бік населених пунктів Новоселівка, Комишуваха.

Також російські війська продовжують свої атаки на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Оріхівському напрямках.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив.

Читайте також: Армія РФ під час останнього наступу не здобула контролю над жодним великим містом – Київ відреагував на звіт Герасимова

20 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська посилюють тиск на півночі Донеччини – на Лиманському напрямку, але, за його словами, найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

Як йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 26 серпня, військове командування Росії, ймовірно, відмовилося від спроб використати прорив у напрямку Добропілля на Донеччині після того, як російська тактика інфільтрації, схоже, не допомогла створити стійкі позиції в межах цього прориву.

Читайте також: Розвідка Британії порахувала, скільки часу і втрат піде в РФ, щоб повністю захопити 4 області України

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), начальник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов, як і російський міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов днями зробили перебільшені заяви про просування армії РФ.

В ISW вважають, що Кремль, ймовірно, намагається вплинути на політику Заходу щодо України, створюючи хибне враження, що наступи та перемога Росії є неминучими.


