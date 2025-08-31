Генштаб ЗСУ: за добу на фронті було 182 боєзіткнення, понад сотня – на трьох з 11 напрямків

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 182 боєзіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, противник вчора завдав одного масованого ракетно-авіаційного удару 48 ракетами, двох ракетних та 79 авіаційних ударів, застосувавши 3 ракети та скинувши 161 керовану бомбу. Крім цього, здійснив 4475 обстрілів, зокрема 51 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5563 дрони-камікадзе.



На трьох напрямках – Покровському, Лиманському та Новопавлівському – сили РФ здійснили 106 атак.

Найбільше – на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 50 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Никанорівка, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Звірове, Родинське, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, у бік населених пунктів Покровськ та Золотий Колодязь.



На Лиманському напрямку противник атакував 30 разів, а на Новопавлівському напрямку здійснив 26 атак у районах населених пунктів Олександроград, Маліївка, Шевченко, Зелене Поле, Філія, Ялта, у бік населених пунктів Новоселівка, Комишуваха.

Також російські війська продовжують свої атаки на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Оріхівському напрямках.



На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив.

20 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська посилюють тиск на півночі Донеччини – на Лиманському напрямку, але, за його словами, найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

Як йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 26 серпня, військове командування Росії, ймовірно, відмовилося від спроб використати прорив у напрямку Добропілля на Донеччині після того, як російська тактика інфільтрації, схоже, не допомогла створити стійкі позиції в межах цього прориву.

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), начальник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов, як і російський міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов днями зробили перебільшені заяви про просування армії РФ.

В ISW вважають, що Кремль, ймовірно, намагається вплинути на політику Заходу щодо України, створюючи хибне враження, що наступи та перемога Росії є неминучими.



