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Подоляк розповів, чим під час війни займається ексчиновник МВС часів Януковича Олег Татаров

Олег Татаров під час наради владної фракції «Слуга народу» в місті Трускавець Львівської області, 2 жовтня 2021 року

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров під час повномасштабної війни Росії проти України координує роботу правоохоронної системи, опікується, щоб «не було бандитизму» на неокупованих територіях. Про це в ефірі програми Свобода Live заявив Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України.

«Він заступник голови Офісу президента, опікується правоохоронною системою. У нас правоохоронна система дуже ефективно працює, немає великих мародерських хвиль, бандитизму не збільшилось. Якраз пан Татаров опікується, координує те, щоб у нас зі спини не було всього цього бандитизму, який у воєнний час постійно виникає», – сказав Подоляк.

Чиновник переконує, що Татаров ефективно працює з точки зору превенції будь-яких бандитських намірів.

«Я розумію всі інформаційні теми, які навколо цього прізвища фігурують. Але хочу підкреслити, сьогодні у нас координація правоохоронних органів саме антибандитська, антимародерська на всій території України, яка не є окупованою і яка не є біля лінії фронту, нею опікується пан Татаров і опікується достатньо ефективно, – зауважив Подоляк. – Я хочу, щоб ми після війни може розбиралися в якихось політичних нюансах, претензіях. Давайте будемо розбиратись, я тільки за це».

Олег Татаров – колишній посадовець Міністерства внутрішніх справ. Він обіймав посаду заступника керівника Головного слідчого управління МВС – керівника управління з організації контролю за розслідуванням злочинів під час подій Революції гідності. Саме він публічно висвітлював питання затримання учасників протесту та просування кримінальних справ проти них. Був особою, яка з боку міліції регулярно коментувала події на Майдані.

У серпні 2020 року Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником керівника Офісу президента України, який відповідатиме за правоохоронний напрямок. Призначення викликало хвилю негативних реакцій у суспільстві, серед політиків та експертів.

За словами самого Татарова , в ОП займається «аналітичною допомогою», зокрема, щодо законопроєктів, а також роботою з профільним комітетом.

У грудні 2020 у НАБУ повідомили, що «мають докази того, що заступник керівника Офісу президента, у минулому – топпосадовець державної компанії «УкрБуд» – причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України». Олег Татаров заперечує свою причетність до злочинів. Татаров заперечує свою причетність до злочинів. Попри це, НАБУ і САП у грудні 2020 року повідомили Татарову про підозру.

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