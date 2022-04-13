Подоляк розповів, чим під час війни займається ексчиновник МВС часів Януковича Олег Татаров

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров під час повномасштабної війни Росії проти України координує роботу правоохоронної системи, опікується, щоб «не було бандитизму» на неокупованих територіях. Про це в ефірі програми Свобода Live заявив Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України.

«Він заступник голови Офісу президента, опікується правоохоронною системою. У нас правоохоронна система дуже ефективно працює, немає великих мародерських хвиль, бандитизму не збільшилось. Якраз пан Татаров опікується, координує те, щоб у нас зі спини не було всього цього бандитизму, який у воєнний час постійно виникає», – сказав Подоляк.

Чиновник переконує, що Татаров ефективно працює з точки зору превенції будь-яких бандитських намірів.

«Я розумію всі інформаційні теми, які навколо цього прізвища фігурують. Але хочу підкреслити, сьогодні у нас координація правоохоронних органів саме антибандитська, антимародерська на всій території України, яка не є окупованою і яка не є біля лінії фронту, нею опікується пан Татаров і опікується достатньо ефективно, – зауважив Подоляк. – Я хочу, щоб ми після війни може розбиралися в якихось політичних нюансах, претензіях. Давайте будемо розбиратись, я тільки за це».

Олег Татаров – колишній посадовець Міністерства внутрішніх справ. Він обіймав посаду заступника керівника Головного слідчого управління МВС – керівника управління з організації контролю за розслідуванням злочинів під час подій Революції гідності. Саме він публічно висвітлював питання затримання учасників протесту та просування кримінальних справ проти них. Був особою, яка з боку міліції регулярно коментувала події на Майдані.

У серпні 2020 року Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником керівника Офісу президента України, який відповідатиме за правоохоронний напрямок. Призначення викликало хвилю негативних реакцій у суспільстві, серед політиків та експертів.

За словами самого Татарова , в ОП займається «аналітичною допомогою», зокрема, щодо законопроєктів, а також роботою з профільним комітетом.

У грудні 2020 у НАБУ повідомили, що «мають докази того, що заступник керівника Офісу президента, у минулому – топпосадовець державної компанії «УкрБуд» – причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України». Олег Татаров заперечує свою причетність до злочинів. Татаров заперечує свою причетність до злочинів. Попри це, НАБУ і САП у грудні 2020 року повідомили Татарову про підозру.